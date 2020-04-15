COVID-19 продолжает распространяться в храмах столицы - Кличко

Одну монахиню из Лавры и двоих учеников семинарии госпитализировали с коронавирусом.

За прошедшие сутки в церквях Киева зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Одно инфицирование подтвердили в Киево-Печерской Лавре, еще три - в Ионинском монастыре. Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал на брифинге 15 апреля.

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По словам Кличко, в местах, где зафиксировали COVID-19, обустраивают медицинские посты. У 20 человек из духовной семинарии взяли анализы тестов на коронавирус.



"Вчера зарегистрировали еще один случай болезни в Киево-Печерской Лавре и три - в Ионинском монастыре. В Лавре провели усиленную дезинфекцию, а также в духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты. Измеряют температуру и уровень оксегинации монахов с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показатели, их госпитализируют. Вчера в больницу поместили из Лавры одну монахиню и двоих учеников семинарии. Сделали забор крови на тестирование у 20 человек из семинарии. Сегодня продолжают брать образцы и делать лабораторные исследования" - рассказал Кличко.





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