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COVID-19 продолжает распространяться в храмах столицы - Кличко

Комментариев: 2
Одну монахиню из Лавры и двоих учеников семинарии госпитализировали с коронавирусом.
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
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За прошедшие сутки в церквях Киева зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Одно инфицирование подтвердили в Киево-Печерской Лавре, еще три - в Ионинском монастыре. Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал на брифинге 15 апреля. 

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По словам Кличко, в местах, где зафиксировали COVID-19, обустраивают медицинские посты. У 20 человек из духовной семинарии взяли анализы тестов на коронавирус.

"Вчера зарегистрировали еще один случай болезни в Киево-Печерской Лавре и три - в Ионинском монастыре. В Лавре провели усиленную дезинфекцию, а также в духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты. Измеряют температуру и уровень оксегинации монахов с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показатели, их госпитализируют. Вчера в больницу поместили из Лавры одну монахиню и двоих учеников семинарии. Сделали забор крови на тестирование у 20 человек из семинарии. Сегодня продолжают брать образцы и делать лабораторные исследования" - рассказал Кличко.



Напомним, УПЦ МП проведет Пасхальную службу на улице вопреки карантину.

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Теги: Лавра, Кличко, коронавирус, церковь, эпидемия
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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    15.04.2020, 13:52
Оценка:  0
Колишній-східняк
Закрыть это богоугодное заведение на амбарный замок до конца года как минимум.
ВосставшийИзБана    15.04.2020, 13:58
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Закрыть навсегда.
asfd0    15.04.2020, 14:04
Оценка:  -1
asfd0
Правильно, но не практично - заставить всех попов зарегистрировать предпринимательство и платить налоги.
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