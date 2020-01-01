Пожар в Чернобыле: Минздрав советует украинцам сидеть дома

Воздух после пожаров не слишком качественный.

Пожар в Чернобыльской зоне полностью ликвидирован, между тем его последствия могут ощутить жители Киевской и Житомирской областей.

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Об этом во время брифинга в среду, 15 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Жителям Киевской и Житомирской областей Минздрав не рекомендует выходить из дома утром. Именно в это время суток в воздухе сохряняется высокая концентрация вредных частиц горения.

По словам Степанова, не рекомендуется выходить на улицу людям с заболеваниями легких или сердечно-сосудистой системы. По состоянию на 14 апреля радиационный фон в Киеве, в Киевской и Житомирской областях был в норме - 0,11 микрорентген в час.

Мы мониторим ситуацию и видим повышение в воздухе концентрации частиц горения, поэтому советуем всем людям, особенно тем, кто имеет хроническое заболевание легких или сердечно-сосудистые заболевания, ограничить свой выход на улицу в утренние часы, когда концентрация этих частиц самая высокая, - сказал Степанов.

Глава Минздрава посоветовал украинцам сидеть дома из-за последствий пожара в Чернобыле.

Напомним, в Чернобыле сгорела треть туристических объектов. Во время пожара в зоне отчуждения сгорели полесские села, а также разрушены некоторые металлические локации.

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