В Тернополе ужесточили карантин: Список ограничений

Дополнительные ограничения приняли сегодня,15 апреля, на заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Тернополе.

В Тернополе ужесточили карантин, введенный из-за вспышки вируса COVID-19. Ограничения продлятся до особого распоряжения. Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом у себя в Facebook.

В Тернополе запретили:

массово посещать кладбища и проводить поминальные службы;

продавать весовое мороженое, напитки (квас, газированные, прохладительные и другие напитки) на разлив через мелко-розничную торговлю;

работу пунктов приема вторичного сырья (макулатура, стекло, пластик, металлолом);

работу уличных автоматов самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.

Кроме того, владельцев банкоматов, автоматов с питьевой водой и платежных киосков обязали не меньше двух раз на день убирать и проводить дезинфекцию.

В Тернополе ужесточают карантин facebook.com/Ternopil.shtabCovid

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине запустят общественный транспорт. Министр Криклий дал ответ.

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