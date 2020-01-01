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В Тернополе ужесточили карантин: Список ограничений

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Дополнительные ограничения приняли сегодня,15 апреля, на заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Тернополе.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

В Тернополе ужесточили карантин, введенный из-за вспышки вируса COVID-19. Ограничения продлятся до особого распоряжения. Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом у себя в Facebook.

В Тернополе запретили:

  • массово посещать кладбища и проводить поминальные службы;
  • продавать весовое мороженое, напитки (квас, газированные, прохладительные и другие напитки) на разлив через мелко-розничную торговлю;
  • работу пунктов приема вторичного сырья (макулатура, стекло, пластик, металлолом);
  • работу уличных автоматов самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.

Кроме того, владельцев банкоматов, автоматов с питьевой водой и платежных киосков обязали не меньше двух раз на день убирать и проводить дезинфекцию.

В Тернополе ужесточают карантин
В Тернополе ужесточают карантин
facebook.com/Ternopil.shtabCovid

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине запустят общественный транспорт. Министр Криклий дал ответ. 

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Теги: Тернополь, Карантин, Коронавирус, Ужесточение, Меры
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