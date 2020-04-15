Известно, когда в Украине запустят общественный транспорт.

Министр Криклий дал ответ.

Дата запуска общественного транспорта в Украине зависит от динамики заболеваемости и смертности от коронавируса в стране.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает 112 Украина.

По словам министра, если динамика заболеваний будет снижаться, то постепенно будут ослабевать и ограничения на работу всех видов транспорта, в том числе и метро.

Конкретные сроки называть пока рано. Это точно произойдет не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль, - сказал Криклий.

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Министр акцентировал, что сроки запуска общественного транспорта в Украине зависят от каждого ее гражданина.

Насколько адекватно каждый из нас относится к ограничениям, в том числе самоизоляции, как мы придерживаемся масочного режима, не ездим на выходные дни на шашлыки с родными и близкими, - отметил он.

К слову, общественный транспорт в стране перестал курсировать с 23 марта. В некоторых больших городах действуют некоторые маршруты, но в них можно ездить только по спецпропускам.

Напомним, в Укрзализныце объяснили, подорожают ли билеты после карантина. В Укрзализныце не исключают, что к вопросу поднятия цен на железнодорожные перевозки вернуться позже.

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