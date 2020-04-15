Известно, когда в Украине запустят общественный транспорт
Дата запуска общественного транспорта в Украине зависит от динамики заболеваемости и смертности от коронавируса в стране.
Читай также: В Кабмине заговорили о "Ренессансе" после пандемии
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает 112 Украина.
По словам министра, если динамика заболеваний будет снижаться, то постепенно будут ослабевать и ограничения на работу всех видов транспорта, в том числе и метро.
Конкретные сроки называть пока рано. Это точно произойдет не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль, - сказал Криклий.
Читай также: Не оправдал доверия: главу УЗ увольняют
Министр акцентировал, что сроки запуска общественного транспорта в Украине зависят от каждого ее гражданина.
Насколько адекватно каждый из нас относится к ограничениям, в том числе самоизоляции, как мы придерживаемся масочного режима, не ездим на выходные дни на шашлыки с родными и близкими, - отметил он.
К слову, общественный транспорт в стране перестал курсировать с 23 марта. В некоторых больших городах действуют некоторые маршруты, но в них можно ездить только по спецпропускам.
Напомним, в Укрзализныце объяснили, подорожают ли билеты после карантина. В Укрзализныце не исключают, что к вопросу поднятия цен на железнодорожные перевозки вернуться позже.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Конкретные сроки называть пока рано. Это точно произойдет не раньше мая.
Ох и дебики.