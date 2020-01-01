В Запорожской области ужесточают карантин на Пасху

Будут закрыты Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар.

В период Пасхальных праздников в Запорожской области ужесточат карантинные меры. На праздники закроют на въезд четыре города: Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Они определены как зоны карантина. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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“На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы. Все, кто не имеет прописки и захочет въехать в города, не смогут этого сделать. На въездах и выездах в эти города расположены карантинные КПП“, - заявил глава Запорожской ОГА Виталий Туринок.

Напомним, ранее в Тернополе ужесточили карантин. Ограничения продлятся до особого распоряжения.

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