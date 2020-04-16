Вятрович на 85-летие Голодомора устроил пышный банкет: появилось видео

Бужанский показал эксклюзивные кадры.

Появились эксклюзивные фото и видео банкета, который на 85-летие Голодомора организовал в 2018 году глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, а сегодня депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность".

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Материалы опубликовал нардеп-”слуга” Макс Бужанский на своем канале в Telegram.

Ранее Бужанский подавал заявление в ГБР о воровстве госсредств Вятровичем на этом мероприятии.

Фото и видео опубликовал Бужанский t.me/MaxBuzhanskiy

Были и десерты t.me/MaxBuzhanskiy

По словам Бужанского, на фуршет после конференции по Голодомору было выделено полмиллиона гривен, заявлено 400 гостей, однако по факту их было гораздо меньше.

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Также нардеп Бужанский опубликовал детальное меню из этого мероприятия. На каждого человека выделено определенное количество еды. В частности, в меню входит блинчики с красной рыбой, куриные канапе, грудинка с ананасом, пирожные. Всего - шесть видов мясных блюд (включая птицу).

Меню t.me/MaxBuzhanskiy

Напомним, Вятровича вызвали на допрос в ГБР. По словам нардепа, его вызвали на допрос за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора.

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