Вятрович на 85-летие Голодомора устроил пышный банкет: появилось видео
Появились эксклюзивные фото и видео банкета, который на 85-летие Голодомора организовал в 2018 году глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, а сегодня депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность".
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Материалы опубликовал нардеп-”слуга” Макс Бужанский на своем канале в Telegram.
Ранее Бужанский подавал заявление в ГБР о воровстве госсредств Вятровичем на этом мероприятии.
По словам Бужанского, на фуршет после конференции по Голодомору было выделено полмиллиона гривен, заявлено 400 гостей, однако по факту их было гораздо меньше.
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Также нардеп Бужанский опубликовал детальное меню из этого мероприятия. На каждого человека выделено определенное количество еды. В частности, в меню входит блинчики с красной рыбой, куриные канапе, грудинка с ананасом, пирожные. Всего - шесть видов мясных блюд (включая птицу).
Напомним, Вятровича вызвали на допрос в ГБР. По словам нардепа, его вызвали на допрос за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора.
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