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Вятрович на 85-летие Голодомора устроил пышный банкет: появилось видео

Комментариев: 11
Бужанский показал эксклюзивные кадры.
Появились кадры из банкета
Появились кадры из банкета
t.me/MaxBuzhanskiy

Появились эксклюзивные фото и видео банкета, который на 85-летие Голодомора организовал в 2018 году глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, а сегодня депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность". 

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Материалы опубликовал нардеп-”слуга” Макс Бужанский на своем канале в Telegram.

Ранее Бужанский подавал заявление в ГБР о воровстве госсредств Вятровичем на этом мероприятии.

Фото и видео опубликовал Бужанский
Фото и видео опубликовал Бужанский
t.me/MaxBuzhanskiy

Были и десерты
Были и десерты
t.me/MaxBuzhanskiy

По словам Бужанского, на фуршет после конференции по Голодомору было выделено полмиллиона гривен, заявлено 400 гостей, однако по факту их было гораздо меньше.

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Также нардеп Бужанский опубликовал детальное меню из этого мероприятия. На каждого человека выделено определенное количество еды. В частности, в меню входит блинчики с красной рыбой, куриные канапе, грудинка с ананасом, пирожные. Всего - шесть видов мясных блюд (включая птицу). 

Меню
Меню
t.me/MaxBuzhanskiy

Напомним, Вятровича вызвали на допрос в ГБР. По словам нардепа, его вызвали на допрос за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора.

 

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Теги: Бужанский, Вятрович, банкет
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Комментариев (11)
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ВосставшийИзБана    16.04.2020, 13:58
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А что тут считается деликатесом?
asfd0    16.04.2020, 13:53
Оценка:  0
asfd0
Он устроил не пышный банкет, это сатанинский обряд.
ВосставшийИзБана    16.04.2020, 13:57
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Настоящий сатанинский обряд это евхаристия.
ВосставшийИзБана    16.04.2020, 13:49
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Цитируя нашего четверть шестого, а этому Бужинскому "какая разница"? Наверно обиделся что его не позвали.
ВосставшийИзБана    16.04.2020, 13:43
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Бужанского жаба задавила? Слюной поперхнулся? А что там должно было быть? Ржаные сухари с плесенью и лебеда?
МаксимУм    16.04.2020, 13:45
Оценка:  -2
МаксимУм
Фуршет по голодомору)))
ВосставшийИзБана    16.04.2020, 13:46
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А что? Голодовку объявлять?
МаксимУм    16.04.2020, 13:51
Оценка:  -2
МаксимУм
И это правда, зачем чиновнику голодать, когда есть бюджетные деньги...
ВосставшийИзБана    16.04.2020, 13:56
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Намекаешь на "зарплату" Бужанского? Он ведь тоже за счет бюджета живет.
МаксимУм    16.04.2020, 13:41
Оценка:  -2
МаксимУм
Что вы, что вы... Не может быть... порошенко такого бы не допустил!
ВосставшийИзБана    16.04.2020, 13:44
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Пандемию тоже Порошенко устроил?
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