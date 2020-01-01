Будем бороться, пока не вернутся все – Зеленский про обмен пленными

На свободную территорию уже прибыли пленники из ОРДО. Еще ожидают пленных из оккупированной Луганщины.

Украина будет бороться за возвращение домой всех украинцев, попавших в плен к оккупантам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сегодняшнее освобождение украинских граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях.

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По словам Зеленского, он радуется каждый раз, когда возвращаются и украинские воины, и политзаключенные, и обычные граждане Украины.

“Я очень рад, что сейчас первая часть граждан Украины уже освобождена. Это часть, которая находилась на временно оккупированных территориях Донецкой области. Сейчас проводятся действия, чтобы освободить еще часть людей из временно оккупированной части Луганской области“, - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что власть будет бороться, пока каждый украинец не вернется домой.

Напомним, сегодня завершился обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Украина вернула 19 своих граждан, которые находились в плену у сепаратистов.

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