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Новый флэшмоб: Сеть взорвал "антикоронавирусный" танец луцких медиков

Комментариев: 2
Волынские врачи решили подбодрить украинцев зажигательной пляской.
В Луцк врачи сплясали антикоронавирусный танец
В Луцк врачи сплясали антикоронавирусный танец
кадр из видео

В Луцке врачи присоединились к всемирному флешмобу и записали свой “антикоронавирусный“ танец, желая подбодрить пациентов в период пандемии. Видео жизнеутверждающей пляски опубликвали на Фейсбук-странице Луцкого центра первичной медицинской помощи, врачи которого и стали звездами ролика.

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Чтобы не нарушать правила карантина, танец исполняется не толпой, а строго ограниченным числом участников. Врачи “зажигают“ под ритмичную музыку, не снимая ни масок, ни защитных костюмов.

AntiCorona Dans! В связи с карантинными мероприятиями количество медиков в кадре ограничено. По завершении карантина, связанного с COVID-19, ожидается полнометражный клип с участием 19-DIVOC, – подписали видеоролик авторы.

Видео быстро разошлось по социальным сетям и собрало множество лайков и восторженных комментариев.

facebook.com/medicine.rayon

Напомним, киевляне присоединились к глобальному флэшмобу и спели из окон дома гимн Украины. Сидящие на карантине люди развлекаются хоровым пением из окон.

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Теги: коронавирус, медики, врачи, Луцк, танец, флэшмоб
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Комментариев (2)
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asfd0    16.04.2020, 15:06
Оценка:  -4
asfd0
Ой не хочу працювать - хочу танцювати!
Агент_Смитт    16.04.2020, 15:03
Оценка:  -4
Агент_Смитт
Идите работать %#
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