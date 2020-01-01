Суд отправил Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест

Также активистку заставили сдать загранпаспорт, надеть электронный браслет и посещать следователя по первому требованию.

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест до 8 июня бывшего народного депутата Татьяну Черновол, которую подозревают в убийстве человека. Видео из зала суда опубликовал нардеп из фракции “Европейская солидарность“ Владимир Арьев.

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Также суд обязал Татьяну Черновол сдать заграничный паспорт, приходить к следователю или в суд по первому требованию и носить электронное средство слежения.

На самом деле это очень весело. Месяц сидела дома, потому что нога была “оторвана“, следующий месяц – потому что карантин, теперь под арестом. Что меняется? - заявила Чорновол, комментируя решение судьи.

Напомним, ранее сегодня Черновол уже рассказала, чем займется, если ее отправят под домашний арест. По словам Черновол, домашний арест сделает ее еще активнее, ведь открытым остается доступ в интернет.

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