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Черновол рассказала, чем займется под домашним арестом

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Активистка пообщалась с журналистами.
Татьяна Черновол в хорошем настроении у здания суда
Татьяна Черновол в хорошем настроении у здания суда
Страна

Сегодня судьи Печерского районного суда Киева рассматривают меру пресечения для экс-нардепа и активистки Евромайдана Татьяны Черновол, котору накануне обвинили в убийстве регионала. Пока суд ушел на перерыв, подсудимая вышла к журналистам и рассказала, как собирается себя вести, если ее посадят под домашний арест или в СИЗО.

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Об этом сообщает Страна из места событий.

По словам Черновол, домашний арест сделает ее еще активнее, ведь открытым остается доступ в интернет.

Сейчас есть интернет и он дает возможность быть услышанным. Если меня закроют в СИЗО на мое место придет другая Таня Черновол, всегда на место одного активиста приходит другой, - сказала Черновол.

Напомним, Черновол опубликовала текст подозрения в убийстве регионала. Экс-нардеп поделилась деталями в громком деле.

 

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Теги: Черновол, суд, регионал, ГБР
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