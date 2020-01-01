Названо число официальных безработных в Украине

В службе занятости с начала карантина зарегистрировались почти 90 тысяч человек. Теперь безработица на 27% выше, чем в то же время в прошлом году.

В Украине по состоянию на 16 апреля в Госслужбе занятости зарегистрировано 400,9 тысяч безработных. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития в четверг, 16 апреля.

Количество безработных увеличилось на 86,5 тысяч, что на 27% больше чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 16 апреля 2019 года количество безработных составило 314,4 тысячи).

"За время с начала карантина, то есть начиная с 12 марта, в службе занятости зарегистрировалось 89,2 тысячи безработных (статистика обновляется ежедневно)", - резюмировали в ведомстве.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль завил, что за время карантина количество безработных украинцев выросло в 10 раз. Кабмин заканчивает работу над программой помощи предпринимателям, потерявшим работу, добавил премьер.

Также сообщалось, что на время карантина повысили выплаты безработным. Минимальная помощь по безработице увеличена на время карантина с 650 до 1000 гривен.

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