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Коронавирус на Буковине: почти 100 новых случаев

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Общее число зараженных в Черновицкой области приближается к 760, из них 11 человек скончались.
В Черновицкой области растет число случаев заражения коронавирусом
В Черновицкой области растет число случаев заражения коронавирусом
facebook.com/cvODA
 
В Черновицкой области 16 апреля зафиксировали 96 новых случаев заражения COVID-19. Об этом этом вечером в четверг сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
 
Отмечается, что среди инфицированных больше всего жителей Черновцов - 35 человек. Еще 20 человек из Хотинского района, 18 - из Глыбоцкого.
 
Как уточнил Осачук, общее количество зараженных в Черновицкой области достигло 758 человек, из них 11 скончались и 25 выздоровели.
 
Также коронавирус подтвердили у семи священнослужителей, еще у двоих - подозрение. Также 12 священников контактировали с инфицированными и находятся на самоизоляции.
 
"В инфекционных отделениях медицинских учреждений Черновицкой области осталось еще 138 коек, поэтому сейчас готовят дополнительные госпитальные базы для больных, в частности, в Выжницкой ЦРБ", - подчеркнул глава ОГА.
 
Ранее сообщалось, что один из зараженных коронавирусом священников намерен проводить службу в храме, так как не доверяет результатам лабораторного исследования.
 
Напомним, на утро 16 апреля в Украине зафиксировали 4161 случай коронавируса, из них 116 закончились смертью и 186 - выздоровлением. 

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Теги: заражение, Коронавирус, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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