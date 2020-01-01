Коронавирус на Буковине: почти 100 новых случаев

Общее число зараженных в Черновицкой области приближается к 760, из них 11 человек скончались.

В Черновицкой области 16 апреля зафиксировали 96 новых случаев заражения COVID-19. Об этом этом вечером в четверг сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Отмечается, что среди инфицированных больше всего жителей Черновцов - 35 человек. Еще 20 человек из Хотинского района, 18 - из Глыбоцкого.

Как уточнил Осачук, общее количество зараженных в Черновицкой области достигло 758 человек, из них 11 скончались и 25 выздоровели.

Также коронавирус подтвердили у семи священнослужителей, еще у двоих - подозрение. Также 12 священников контактировали с инфицированными и находятся на самоизоляции.

"В инфекционных отделениях медицинских учреждений Черновицкой области осталось еще 138 коек, поэтому сейчас готовят дополнительные госпитальные базы для больных, в частности, в Выжницкой ЦРБ", - подчеркнул глава ОГА.

Ранее сообщалось, что один из зараженных коронавирусом священников намерен проводить службу в храме, так как не доверяет результатам лабораторного исследования

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