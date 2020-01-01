Новости Донбасса 17 апреля: Потерь нет

Сепаратисты один раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Сепаратисты один раз обстреляли позиции ВСУ facebook.com/MinistryofDefence.UA

В течение прошедших суток, 16 апреля, боевики один раз нарушили режим “тишины“. Потерь со стороны украинских защитников нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Читай также: На Херсонщине взорвался грузовик с боеприпасами

Вблизи поселка Пески боевики обстреляли позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов. Потерь в рядах ВСУ результате вражеского обстрела не было.

Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли необходимых мер для прекращения огня и дали ответ из штатного вооружения. После этого противник отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений, - говорят в штабе.

По данным разведки, 16 апреля украинские подразделения ранили одного боевика.

За текущие сутки, 17 апреля, сепаратисты огневой активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет.

Читай также: Завершился обмен пленными между Украиной и ОРДЛО

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.