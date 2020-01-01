Новости Донбасса 17 апреля: Потерь нет
В течение прошедших суток, 16 апреля, боевики один раз нарушили режим “тишины“. Потерь со стороны украинских защитников нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Вблизи поселка Пески боевики обстреляли позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов. Потерь в рядах ВСУ результате вражеского обстрела не было.
Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли необходимых мер для прекращения огня и дали ответ из штатного вооружения. После этого противник отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений, - говорят в штабе.
По данным разведки, 16 апреля украинские подразделения ранили одного боевика.
За текущие сутки, 17 апреля, сепаратисты огневой активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет.
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