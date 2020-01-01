В Мукачево на Пасху вводят жесткий карантин и закрывают церкви

На выходные в городе будут работать только АЗС, аптеки и продуктовые магазины.

В Мукачевской городской ОТГ вводятся строгие карантинные меры в эти выходные. Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета.

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“Так, уже с субботы, с 15:00 и до понедельника 6:00 утра прекращают работу все заведения, рынки, учреждения на территории Мукачево и шести сел, входящих в состав ОТГ“, - говорится в сообщении.

Ограничения касаются и религиозных заведений – все церкви до понедельника будут закрыты на карантин.

Разрешено работать аптекам, АЗС и продуктовым магазинам.

В горсовете сообщают, что будет перекрыто движение транспорта по центральным улицам города, которые являются подъездными к храмам.

Напомним, в Мукачево причиной вспышки коронавируса стала 69-летняя женщина, которая успела инфицировать по меньшей мере 19 человек. Женщина, имея симптомы заболевания, два дня подряд ходила на службу в Свято-Михайловский собор.

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