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Пожар на Житомирщине тушат больше 300 человек, задействуют самолеты

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В Житомирской области горит лесная подстилка.
В Житомирской области горит лес
В Житомирской области горит лес
ГСЧС

Больше трехсот человек задействованы в тушении крупных пожаров на территории Виступовицкого и Бережестского лесничеств в Житомирской области. Также планируют привлечь три самолета АН-32П из авиапарка ГСЧС. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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На территории Виступовицкого лесничества, вблизи села Рудня и села Выступовичи в тушении лесной подстилки участвуют 100 человек и 20 единиц техники. На территории Бережестского лесничества пожар ликвидируют 220 человек и 26 единиц техники, среди которых 40 спасателей.

Информация о лесных пожарах на территории Виступовицкого лесничества поступила в ГСЧС 16 апреля.

Напомним, пожары в Житомирской области уничтожили 8 домов.

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Теги: Житомирская область, лесничество, ГСЧС, пожар
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