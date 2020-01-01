Учителям отменили обещанную разовую помощь

Из проекта бюджета на текущий год из-за коронавируса вычеркнули обещанные доплаты педагогам в 21 тысячу гривен.

Молодые учителя в этом году не получат разовую помощь в размере 21 тысяча гривен, которую ранее обещало правительство. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

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В проекте бюджета на следующий год педагогам предусматривали доплатить по 21 тысячи гривен. Деньги должны были получить почти 74 тысячи педагогов, имеющих менее 10 лет стажа.

Однако, из-за пандемии коронавируса эта программа была срезана полностью, ее обещают вернуть после карантина.

Напомним, в марте сообщалось, что молодым учителям выплатят по 21 тысяче. Кабмин тогда принял решение о финансовой поддержке учителей с маленьким стажем, которые на данный момент получают минимальную зарплату.

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