"Пусть им икнется" - нардеп Рудык о коллегах, заразивших его COVID-19

Нардеп уверен, что коронавирус в Раду привезли депутаты, отдыхавшие в Куршевеле.

Внефракционный народный депутат Сергей Рудык выздоровел после коронавирусной болезни. Он считает, что заразился от кого-то из коллег, отдыхавших во французском Куршевеле. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.

Читай также: Коронавирусом инфицирован еще один нардеп

“Результат сегодняшнего КТ показывает,… что все у меня нормально. Перед этим было два негативных теста, сделанных методом ПЦР, и я с уверенностью могу сказать, что я эту болезнь преодолел“, — сказал Рудык.

Он считает, что, скорее всего, заразился от своих “куршевельских коллег“, принимавших участие в двух внеочередных пленарных заседаниях Рады 17 марта.

Всем, кто делал все возможное и невозможное, чтобы побольше людей заболели из-за своего непрофессионализма, невежества, нежелания помогать другим — пусть икнется, — добавил Рудык.

Напомним, Богдан и украинский бомонд отдыхали в Куршевеле в одно время с Шаховым. Известно, кто еще был в Куршевеле в то время, когда там отдыхал зараженный коронавирусом Шахов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.