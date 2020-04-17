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"Пусть им икнется" - нардеп Рудык о коллегах, заразивших его COVID-19

Комментариев: 2
Нардеп уверен, что коронавирус в Раду привезли депутаты, отдыхавшие в Куршевеле.
Сергей Рудык
Сергей Рудык
Сергей Рудык/Фейсбук

Внефракционный народный депутат Сергей Рудык выздоровел после коронавирусной болезни. Он считает, что заразился от кого-то из коллег, отдыхавших во французском Куршевеле. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.

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“Результат сегодняшнего КТ показывает,… что все у меня нормально. Перед этим было два негативных теста, сделанных методом ПЦР, и я с уверенностью могу сказать, что я эту болезнь преодолел“, — сказал Рудык.

Он считает, что, скорее всего, заразился от своих “куршевельских коллег“, принимавших участие в двух внеочередных пленарных заседаниях Рады 17 марта.

Всем, кто делал все возможное и невозможное, чтобы побольше людей заболели из-за своего непрофессионализма, невежества, нежелания помогать другим — пусть икнется, — добавил Рудык.

Напомним, Богдан и украинский бомонд отдыхали в Куршевеле в одно время с Шаховым. Известно, кто еще был в Куршевеле в то время, когда там отдыхал зараженный коронавирусом Шахов.

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Теги: коронавирус, Верховная Рада, народные депутаты, нардеп, Куршевель
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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    17.04.2020, 19:21
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Проверить его кровь на антитела, и если их много, пусть кровь сдаёт как можно чаще, будет лекарство для тех у кого острая форма covid19.
SAId    17.04.2020, 19:14
Оценка:  +2
SAId
95 квартал рулит..возрадуйтесь уверовавшие в вову..
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