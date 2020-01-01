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Командующий Нацгвардии заразился коронавирусом

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У генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили коронавирус. Заболевание проходит почти бессимптомно.
У командующего Национальной гвардии выявили коронавирус
У командующего Национальной гвардии выявили коронавирус
mvs.gov.ua

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан заразился COVID-19. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование", - отметил Геращенко.

Он добавил, что Национальная гвардия продолжает выполнять задачи в полном объеме, а обязанности командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

Напомним, начальник полиции Киева заразился коронавирусом. Начальник столичной полиции в течение последнего месяца за границей не находился. Сейчас его состояние удовлетворительное.

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Теги: вирусы, Вирус, заболевание, заболевания, Коронавирус, Национальная гвардия, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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