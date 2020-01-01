На Буковине за сутки десятки новых заражений

Среди зараженных - десять священнослужителей. У одного из них подозрение на коронавирусную инфекцию.

В Черновицкой области за сутки у более 80 человек обнаружили коронавирус facebook.com/cvODA

В Черновицкой области в течение последних суток официально подтвердили коронавирус у еще 82 человек. Об этом, в пятницу, 17 апреля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной администрации Сергей Осачук.

Отмечается, что наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Черновцах - 39 человек.

Среди зараженных есть десять священнослужителей, у одного из них подозрение на COVID-19. Кроме того, еще 13 священников, контактировавших с инфицированными, находятся в самоизоляции.

Таким образом общая численность зараженных COVID-19 в области от первого установленного случая выросла до 841 человека.

За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли четверо буковинцев, среди них 37-летний мужчина - музыкант, который пел в хоре.

Ранее Владимир Зеленский спрогнозировал, что после Пасхи коронавирусом в Украине могут заболеть от 2% до 10% населения.

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