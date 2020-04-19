Аваков назвал основные причины пожаров в Житомирской области

Причиной масштабных пожаров в Житомирской области мог стать суховей или умышленный поджог.

Глава МВД Арсен Аваков заявил о том, что причиной масштабных пожаров в Житомирской области могли стать суховеи или умышленный поджог. Об этом он рассказал по итогам совещания при участии секретаря СНБО Алексея Данилова и главы ОП Андрея Ермака в воскресенье, 19 апреля.

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“В первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако, мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД“, - подчеркнул Арсен Аваков.

Также по словам главы МВД, причиной пожаров могло стать небрежное отношение к природе. Аваков напомнил о нескольких задержанных, которых поймали на поджогах травы и мусора вдоль леса.

Глава МВД прокомментировал ситуацию в Чернобыле. На данный момент все еще продолжается тушение пожара.

В Чернобыле продолжается тушение пожара, но ситуация полностью контролируется. Кроме того, мы все сделаем выводы из этой ситуации. Будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения - заявил он

Аваков: Рассматривается две версии пожаров в Житомирской области МВД

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По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, в Житомирской области продолжается пожар на территории 4090 га. Над ликвидацией пожара работают 1055 человек.

В свою очередь, глава ОП Андрей Ермак заявил, что правительство предоставит финансирование людям, пострадавшим от пожаров.

Сегодня на совещании мы обсудили проблемы людей, потерявших свои дома. На следующей неделе на заседании правительства будет рассматриваться вопрос дополнительного финансирования для погорельцев - подытожил он

Аваков: Рассматривается две версии пожаров в Житомирской области МВД

Напомним, глава МВД Арсен Аваков объяснил, откуда в Киеве появился смог. После ликвидации масштабных пожаров в Зоне отчуждения появился новый источник дыма – пожары в соседнем регионе.

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