На Пасху военных обстреляли шесть раз

В результате "праздничных" обстрелов военные не пострадали. С начала суток в зоне ООС "тишина".

Военные в зоне ООС на Пасху не пострадали facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщается в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в понедельник, 20 апреля.

Потерь среди украинских военнослужащих за прошедшие сутки не было.

Читай также: Сепаратисты атаковали ВСУ, несмотря на праздник

Больше всего обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Там из миномета калибра 82 мм обстреляли военных вблизи поселка Пески. Из гранатометов обстреляны позиции рядом с Марьинкой. У Широкино дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Павлополя замечена активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции у Луганского.

С начала текущих суток обстрелов не было.

Также сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксировано.

Отметим, днем ранее на Донбассе были ранены трое военных.