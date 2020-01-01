На Пасху военных обстреляли шесть раз
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщается в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в понедельник, 20 апреля.
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Больше всего обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Там из миномета калибра 82 мм обстреляли военных вблизи поселка Пески. Из гранатометов обстреляны позиции рядом с Марьинкой. У Широкино дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Павлополя замечена активность вражеских снайперов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции у Луганского.
С начала текущих суток обстрелов не было.
Также сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксировано.
Отметим, днем ранее на Донбассе были ранены трое военных.
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