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Аваков рассказал об антидиверсионной операции в лесу

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Министр внутренних дел снарядил нацгвардию на поиск поджигателей лесов.
Очаги возгорания еще есть
Очаги возгорания еще есть
facebook.com/arsen.avakov.1

Арсен Аваков отчитался о локализации пожаров Житомирской области и Чернобыльской зоне. С утра был проведен облет проблемных зон. В Чернобыльской зоне был локализован один очаг возгорания из четырех небольших. В Житомирской – из четырех активных очагов локализовали два. 

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При этом прогноз ветра на 20 апреля для тушения пожара не очень хороший – возможно до 15-20 метров/сек. Это сильный ветер, огонь может распространяться рывками, прорываясь на новые участки - и это риски.

Министр также считает, что леса явно поджигали

"Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра.. лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это - особая проблема. И, все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки.. Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены – и принимаем меры", - написал Аваков и призвал делиться информацией с полицией. 

Также глава МВД рассказал, что была создана специальная группа МВС.

"Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.. но какие ж негодники.. тысячи наших не спят на пожаре сутками, хватают пыль и радиацию .. а кто-то из-за угла.. ух попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь", - пригрозил Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что Аваков дал прогноз по ликвидации пожаров.

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Теги: Аваков, пожары, Чернобыльская зона
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Комментариев (1)
sharry-sharry    20.04.2020, 13:12
Оценка:  0
sharry-sharry
Тех кто такую беду натворил в стране и при чем в такое тяжелое время,нужно судить по всей строгости закона с конфискацией имущества и возмещение убытков погорельцам!
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