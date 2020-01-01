СБУ провела обыск у силовика времен Януковича

Обыск прошел в доме жены Андрея Кмиты.

Сотрудники СБУ обыскали дом, которым владеет жена Андрея Кмиты - чиновника времен Януковича. Следственные действия проводили по делу о схемы поставок некачественных продуктов в тюрьмы по завышенным ценам. Ущерб государству СБУ оценивает в 1,4 миллиарда гривен.

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На одном из фото, которое обнародовала Служба безопасности, зафиксировано визит силовиков к дому, которым, как выяснили журналисты, владеет гражданская жена Андрея Кмиты Марина Ставская. Он расположен в элитном поселке Козин по соседству с имением экс-президента Петра Порошенко. Во времена президентства Януковича Андрей Кмита возглавлял департамент СБУ, который занимался вопросами экономической безопасности. Также он руководил Службой безопасности в Ивано-Франковской области.

Расследование схемы завладения государственными средствами осуществляет Главное следственное управление СБУ. Следователи выяснили, что закупки питания в тюрьмы происходили по завышенным ценам.

Также, как установили следователи, частные фирмы занимались поставками продовольствия, списанных из Государственного резерва, которые не соответствуют государственным нормам. По данным правоохранителей, эти компании поставляли, в частности, мясо кур и рыбу, которые перед этим обрабатывали химическими веществами для товарного вида и увеличение веса. Эти продукты, подчеркнули в Службе безопасности, опасны для употребления.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидата на пост главы СБУ поймали на нарушении ПДД в Киеве.