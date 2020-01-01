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В "Слуге Народа" рассказали, когда соберется Рада

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Нардепы рассмотрят постановления об отмене изменений в регламент.
Рада соберется на этой неделе
Рада соберется на этой неделе
iportal.rada.gov.ua

Народные депутаты планируют собраться на внеочередное заседание Верховной Рады в четверг, 23 апреля или в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на замглавы фракции "Слуги Народа" Евгению Кравчук.

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"Внеочередное заседание в среду не состоится, но на этой неделе планируем собраться - в четверг или пятницу. В один день может произойти даже несколько заседаний - по требованию президента и по инициативе депутатских фракций и групп", - рассказала Кравчук.

Нардеп отметила, что депутаты рассмотрят постановления об отмене изменений в регламент.

"Возможно, будут еще какие-то законопроекты, которые требуют принятия", - добавила она.

Напомним, в "Слуге Народа" рассказали, зачем изменили регламент Рады.

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Теги: Рада, Евгения Кравчук, Слуга народа, внеочередное заседание
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