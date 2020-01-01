Верховная Рада приняла закон против "поправочного спама"

Депутаты изменили регламент, чтобы ускорить рассмотрение законопроектов с большим числом поданных поправок.

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла закон об изменениях в регламент, которыми упрощается порядок рассмотрения законопроектов, получивших более 1000 поправок. Это в частности должно ускорить рассмотрение так называемого “антиколомойского“ банковского законопроекта. За изменение регламента в четверг, 16 апреля, проголосовали 242 депутата при необходимых 226, сообщается на сайте парламента.

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Накануне голосования депутаты согласились, что внесут в парламент законопроект, который сделает изменения в регламент Рады временными. Пока же такие изменения, согласно тексту закона, будут действовать на постоянной основе. По мнению многих депутатов, это ограничивает их права на рассмотрение всех законов, которые будут вноситься и рассматриваться в будущем.

Закон №1043 “по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры“ приняли в первом чтении еще 10 сентября 2019.

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Согласно пояснительной записке, предлагается, чтобы не менее одной трети от конституционного состава народных депутатов (150 депутатов), президент или Кабинет министров могли внести проект постановления Верховной Рады об отмене решения о принятии закона, постановления или иного акта в целом.

Также только по процедурным решениями парламента могут проводить обсуждения учтенного главным комитетом предложения, поправки с последующим голосованием за ее принятие, исключение в целом или ее части.

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В таком же порядке могут ставить вопрос о рассмотрении предложения или поправки к тексту статьи законопроекту, который приняли в первом чтении, если такая правка отсутствует в предложенной головным комитетом редакции.

Это должно ускорить рассмотрение в частности законопроекта, который должен регулировать вопросы обанкротившихся и национализированных банков, более известного как “антиколомойський“. Всего к нему подали рекордное количество поправок - более 16 000.

Напомним, опубликован закон о штрафах за поджог травы, завтра он вступит в силу. Закон в 20 раз повышает штрафы за самовольное сжигание травы и другие экологические преступления.

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