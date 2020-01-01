COVID-19 нашли у 37 человек в общежитии под Киевом: Здание окружили копы

Медики установили во дворе палатку и начали тестировать всех жителей дома.

Обновлено: в здании находятся больше 300 человек, у 37 из них подтвердили коронавирус, в том числе и у детей. Два человека умерли. Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин.

В городе Вишневое Киевской области 20 жильцов общежития семейного типа сдали положительные экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19. Всего в здании живет порядка 500 человек. Об этом сообщает издание “Страна“.

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Дом окружили полицейские и медицинские работники. По данным журналистов, внутри также находятся двое полицейских, которые следят за обстановкой и успокаивают жителей. Официально комментариев правоохранители не дают.



Медики установили возле здания палатку, где тестируют на коронавирус всех жителей дома. Палатку регулярно обрабатывают антисептиками. Также на место привезли хлор, им будут проводить дезинфекции территории вокруг общежития.

Информацию об инфицировании жителей дома подтвердил и.о.главы Киевской ОГА Василий Володин



“Есть чрезвычайный случай заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневое. На данный момент в этом очаге выявлены 37 больных, в том числе дети. Есть два человека умерших,“ - сообщил Володин в ходе онлайн-брифинга.





Напомним, в Чернигове дезинфицируют суд, так как у подозреваемого обнаружили COVID-19.

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