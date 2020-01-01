В Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавируса

От COVID-19 скончалась 81-летняя женщина.

В Николаевской области подтвердили первый смертельный случай от коронавирусной инфекции. Как сообщается, 21 апреля от COVID-19 скончалась жительница села Вороновка, Вознесенского района, в возрасте 81 года. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА у себя в Facebook.

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Так, женщина заболела 1 апреля, 9 апреля она была госпитализирована в “Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней“ с подозрением на коронавирусную инфекцию. Заражение COVID-19 подтвердили 11 апреля. Сегодня женщина скончалась.

Скриншот facebook.com/mykoda

Напомним, ранее сообщалось, что все больницы Ивано-Франковска забиты больными с COVID-19. Известно, ситуация в городе становится критической.

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