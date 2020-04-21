В Донецкой области ищут 350 посетителей Лавры, нарушивших карантин

Выезды из области перекрыты согласно приказу командующего ООС.

Правоохранители устанавливают личности 350 нарушителей карантина, которые без защитных средств принимали участие в Пасхальной службе Свято-Успенской Святогорской лавры. Об этом председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал на селекторном совещании глав регионов с руководителем ОП Андреем Ермаком.

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"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - сообщил Кириленко.



Глава Донецкой ОГА подчеркнул, что согласно приказу командующего ООС, въезды и выезды из области перекрыты.



"Правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации в пределах определенной территории", - отметил он.

Напомним, из-за нарушений карантина мэрами Одессы и Харькова займется МВД.

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