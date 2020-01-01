Из-за нарушений карантина мэрами Одессы и Харькова займется МВД

В двух городах-миллионниках продолжают работать рынки, поскольку мэры не распорядились об их закрытии.

В ОП состоялось селекторное совещание на тему карантина и коронавируса president.gov.ua

Вопреки распоряжениям Кабинета Министров касательно карантинных ограничений в Украине по-прежнему продолжают работать продуктовые рынки в Харькове и Одессе. Об этом сообщает президентская пресс-служба по итогам селекторного совещания главы Офиса президента Андрея Ермака с главами областных государственных администраций.

Читай также: С начала карантина в Украине уменьшился уровень преступности

Сообщается, что в ходе совещания обсуждались проблемы выполнения правительственных решений о временном закрытии рынков, в частности, в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской областях. Главы этих ОГА отчитались, что по состоянию на утро вторника все продуктовые рынки в их регионах закрыты.

Исключением являются два областных центра – Харьков и Одесса – где рынки продолжают работать, поскольку мэры указанных городов не приняли решение об их закрытии.

Мы поднимем этот вопрос более серьезно с президентом и министром внутренних дел, - отметил Ермак.

Читай также: Священников Почаевской Лавры могут привлечь к уголовной ответственности

Руководитель Офиса Президента отметил недопустимость конфликтов между руководством ОГА и мэрами и заметил, что Глава государства оперативно получает информацию как от руководителей областей, так и от городских голов.

Андрей Ермак также попросил руководителей облгосадминистраций провести разъяснительную работу с председателями районных госадминистраций, чтобы они оперативно реагировали на сообщения об обнаружении новых больных коронавирусом и принимали необходимые меры по их обсервации или госпитализации.

Напомним, главный санитарный врач рассказал о деталях ситуации с коронавирусом в Украине. По словам Ляшко, пандемия в Украине развивается по польскому сценарию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.