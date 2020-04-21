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В райотделе на Волыни за сутки COVID-19 нашли у 5 полицейских

Комментариев: 1
Всего в Киверцовском райотделе 6 заболевших.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

21 апреля коронавирусную инфекцию COVID-19 лабораторно подтвердили у пяти сотрудников Киверцовского райотдела полиции на Волыни. Ранее вирус нашли у одного их коллеги.
Об этом сообщает издание "Волынские Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции в регионе Олега Плазовского.

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Отмечается, что после подтверждения инфицирования, дезинфекцию провели в райотделе и служебных автомобилях. Контактные лица заболевших идентифицированы и сейчас находятся на самоизоляции.

Киверцовский райотдел продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, COVID-19 нашли у 37 человек в общежитии под Киевом.

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Теги: коронавирус, Волынь, полиция
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Комментариев (1)
meglj    21.04.2020, 18:02
Оценка:  0
meglj
Фууу разносчики чумы
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