В райотделе на Волыни за сутки COVID-19 нашли у 5 полицейских
21 апреля коронавирусную инфекцию COVID-19 лабораторно подтвердили у пяти сотрудников Киверцовского райотдела полиции на Волыни. Ранее вирус нашли у одного их коллеги.
Об этом сообщает издание "Волынские Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции в регионе Олега Плазовского.
Читай также: В Донецкой области ищут 350 посетителей Лавры, нарушивших карантин
Отмечается, что после подтверждения инфицирования, дезинфекцию провели в райотделе и служебных автомобилях. Контактные лица заболевших идентифицированы и сейчас находятся на самоизоляции.
Киверцовский райотдел продолжает работать в обычном режиме.
Напомним, COVID-19 нашли у 37 человек в общежитии под Киевом.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram