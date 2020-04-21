В Николаеве хулиган-рецидивист пробежался по патрульному авто

Мужчина дважды в течение двух дней устраивал забег по непонравившимся ему легковушкам.

Хулиган дважды за два дня совершил одинаковое правонарушение кадр из видео

В Николаеве неадекватный мужчина запрыгнул на капот патрульного автомобиля полиции. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Инцидент произошел утром 20 апреля на улице Шоссейной в Заводском районе города, когда патрульный экипаж остановил автомобиль за нарушение правил. В этот момент к полицейским подбежал посторонний мужчина, запрыгнул на капот служебного “Приуса“, пробежался по крыше, спрыгнул и попытался скрыться.

Полицейские догнали хулигана и доставили в районный отдел полиции. Поскольку на служебном авто после “пробежки“ остались вмятины, следователи в отношении 27-летнего нарушителя начали уголовное производство по статье “Хулиганство“, санкция которой предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Во время предварительного разбирательства выяснилось, что днем ранее этот же правонарушитель тем же способом повредил автомобиль 46-летнего жителя Николаева. Тогда хулиган также заскочил на капот машины, остановившейся перед светофором на улице Адмиральской. Тогда мужчина тоже был пойман патрульными полицейскими, которым заявил, что возмутился тем действиями водителя, посигналившего ему.

Как отметили в пресс-службе полиции, сейчас выясняется степень вменяемости данного гражданина.

Инцидент с гражданским автомобилем двухдневной давности:

Напомним, в марте похожий инцидент случился в Киеве, когда самопровозглашенный “блогер“ на камеру пробежался по патрульному авто. Теперь за лайки в сети молодой человек будет расплачиваться уголовной ответственностью.

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