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В Николаеве хулиган-рецидивист пробежался по патрульному авто

Комментариев: 6
Мужчина дважды в течение двух дней устраивал забег по непонравившимся ему легковушкам.
Хулиган дважды за два дня совершил одинаковое правонарушение
Хулиган дважды за два дня совершил одинаковое правонарушение
кадр из видео

В Николаеве неадекватный мужчина запрыгнул на капот патрульного автомобиля полиции. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Инцидент произошел утром 20 апреля на улице Шоссейной в Заводском районе города, когда патрульный экипаж остановил автомобиль за нарушение правил. В этот момент к полицейским подбежал посторонний мужчина, запрыгнул на капот служебного “Приуса“, пробежался по крыше, спрыгнул и попытался скрыться.

Полицейские догнали хулигана и доставили в районный отдел полиции. Поскольку на служебном авто после “пробежки“ остались вмятины, следователи в отношении 27-летнего нарушителя начали уголовное производство по статье “Хулиганство“, санкция которой предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Во время предварительного разбирательства выяснилось, что днем ранее этот же правонарушитель тем же способом повредил автомобиль 46-летнего жителя Николаева. Тогда хулиган также заскочил на капот машины, остановившейся перед светофором на улице Адмиральской. Тогда мужчина тоже был пойман патрульными полицейскими, которым заявил, что возмутился тем действиями водителя, посигналившего ему.

Как отметили в пресс-службе полиции, сейчас выясняется степень вменяемости данного гражданина.

Инцидент с гражданским автомобилем двухдневной давности:

Напомним, в марте похожий инцидент случился в Киеве, когда самопровозглашенный “блогер“ на камеру пробежался по патрульному авто. Теперь за лайки в сети молодой человек будет расплачиваться уголовной ответственностью.

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Теги: полицейские, патрульные, Николаев, хулиган, хулиганство
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Комментариев (6)
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WTF2wtf    21.04.2020, 19:29
Оценка:  +3
WTF2wtf
27 лет идиоту???
... я думал там 15-летний подросток отмороженный.
А там реально даун ...
МаксимУм    21.04.2020, 19:02
Оценка:  +3
МаксимУм
Без маски, с пивом, переход дороги в не пешеходного перехода, умышленное повреждение имущества... Расстрелять!
WTF2wtf    21.04.2020, 19:29
Оценка:  +2
WTF2wtf
Он перекресток "по диагонали" переходил ))
meglj    21.04.2020, 18:45
Оценка:  -4
meglj
нужно было ещо кучу наложить на капот
WTF2wtf    21.04.2020, 18:39
Оценка:  +4
WTF2wtf
Вообще-то это было не 20-го, а еще 17-го апреля ... дата на видеорегистраторе стразу видна
ЗаелоПластинку    21.04.2020, 19:02
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Не, видео за 17 число это еще с первого инцидента. Но с датами таки напутали, так как "утром 20 апреля " + "выяснилось, что днем ранее" вообще на 17 не похоже. Бигмир такой Бигмир.
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