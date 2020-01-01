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В Николаеве пешеход внезапно запрыгнул на капот чужого авто

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Пешеход переходил дорогу не по зебре и с нарушением правил ПДД.
В Николаеве пешеход внезапно запрыгнул на капот чужого авто
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В Николаеве пешеход внезапно запрыгнул на капот чужого авто
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В Николаеве у дома офицеров флота пешеход внезапно запрыгнул на капот ехавшего авто. Видимо, так парень ответил на сигнал раздраженного водителя, указывающего на нарушение ПДД. Инцидент зафиксировал видеорегистратор. 

Владелец авто Александр Черногор в Facebook рассказал, что пешеход повредил крыло машины. 

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“Оно мне прыгнуло на капот, и пока я отстегивался, ставил машину на ручник, успело ногой помять крыло. Спасибо добрым людям, помогли догнать и задержать до приезда патрульных. Обезьяна, видимо, под веществами,“ - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре хулиган умер в полицейском авто через 10 минут после задержания.

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Теги: Николаев, авто, пешеход, капот
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