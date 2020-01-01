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Криклий рассказал о том, когда можно планировать отпуск

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По прогнозам министра, восстановление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны откроют воздушное движение и куда именно будут летать самолеты.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий
Пресс-служба Кабмина

По мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, украинцы могут планировать отдых на вторую половину лета, но никак не на майские праздники. Об этом, во вторник, 21 апреля, чиновник заявил в интервью BBC News Украина.

Министр предположил, что первыми откроют самые популярные направления пассажирских авиаперевозок - в Турцию и Египет. Но уточнил, что во многом восстановление авиасообщения с этими странами будет зависеть и от того, как будут действовать именно они.

Относительно внутренних перевозок, Криклий заявил, что если Украина пройдет эпидемию лучше, чем другие страны, то открыть рынок внутренних авиаперелетов можно будет раньше, чем международные рейсы.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет", - высказал свое мнение министр.

Ранее министр инфраструктуры рассказал, сколько времени потребуется на восстановление пассажирских авиаперевозок после пандемиии коронавируса. 

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Теги: транспорт, инфраструктура, министр, Министерство инфраструктуры, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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