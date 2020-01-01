Новости Донбасса 22 апреля: Потерь нет
В течение прошедших суток, 21 апреля, боевики семь раз нарушили режим “тишины“. Огонь велся из крупнокалиберных минометов, которые запрещены “Минском“. Потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
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Как сообщается, боевиками были применены минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также использовались гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие.
Так, обстрелы зафиксировали возле Авдеевки по направлению населенного пункта Каштановое. Также огонь противника велся в направлении Старогнатовки и неподалеку Красногоровки.
По опорным пунктам Объединенных сил вблизи Крымского и Новотошковского враг из минометов калибра 120 мм выпустил 8 мин. А неподалеку Луганского противник из миномета 82-го калибра выпустил 14 мин.
“Потерь за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было“, - заявили в штабе.
По словам разведки, 21 апреля украинские подразделения уничтожили двух боевиков.
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С начала текущих суток сепаратисты со станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинские позиции возле Богдановки. Ответным огнем ВСУ немедленно прекратили враждебную провокацию. Потерь среди украинских защитников нет.
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