Кличко поддержал Чорновол, находящуюся под домашним арестом
Мэр Киева Виталий Кличко приехал в гости к экс-нардепу Татьяне Чорновол, которая находится под круглосуточным домашним арестом. Об этом Черновол рассказала на своей странице в Facebook.
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"Вчера поддержать "арестантку" пришел один из лидеров Майдана Виталий Кличко. Спасибо, Виталий, за теплый вечер, ощущение майдановского братства и за хорошую работу на посту мэра Киева", - написала она.
Чорновол считает, что в Украине по факту существуют две партии - условная партия сопротивления и условная партия капитуляции.
"Все у кого развито чувство национального достоинства - в первой. И наша тактическое преимущество, что мэр Майдана - наш. Но временно из-за карантина - "хватит шастать", - добавила экс-нардеп.
Напомним, суд отправил Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест.
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