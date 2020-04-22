Кличко поддержал Чорновол, находящуюся под домашним арестом

Кличко подарил Чорновол футболку "Хватить шастать".

Мэр Киева Виталий Кличко приехал в гости к экс-нардепу Татьяне Чорновол, которая находится под круглосуточным домашним арестом. Об этом Черновол рассказала на своей странице в Facebook.

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"Вчера поддержать "арестантку" пришел один из лидеров Майдана Виталий Кличко. Спасибо, Виталий, за теплый вечер, ощущение майдановского братства и за хорошую работу на посту мэра Киева", - написала она.



Чорновол считает, что в Украине по факту существуют две партии - условная партия сопротивления и условная партия капитуляции.



"Все у кого развито чувство национального достоинства - в первой. И наша тактическое преимущество, что мэр Майдана - наш. Но временно из-за карантина - "хватит шастать", - добавила экс-нардеп.





Напомним, суд отправил Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест.

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