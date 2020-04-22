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Кличко поддержал Чорновол, находящуюся под домашним арестом

Комментариев: 1
Кличко подарил Чорновол футболку "Хватить шастать".
Татьяна Чорновол и Виталий Кличко
Татьяна Чорновол и Виталий Кличко
Татьяна Чорновол/Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко приехал в гости к экс-нардепу Татьяне Чорновол, которая находится под круглосуточным домашним арестом. Об этом Черновол рассказала на своей странице в Facebook.

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"Вчера поддержать "арестантку" пришел один из лидеров Майдана Виталий Кличко. Спасибо, Виталий, за теплый вечер, ощущение майдановского братства и за хорошую работу на посту мэра Киева", - написала она.

Чорновол считает, что в Украине по факту существуют две партии - условная партия сопротивления и условная партия капитуляции.

"Все у кого развито чувство национального достоинства - в первой. И наша тактическое преимущество, что мэр Майдана - наш. Но временно из-за карантина - "хватит шастать", - добавила экс-нардеп.



Напомним, суд отправил Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест.

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Теги: Чорновол, домашний арест, Кличко
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Комментариев (2)
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Дром    22.04.2020, 10:53
Оценка:  -2
Дром
Одна политическая путана поддержала другую политическую ....
Путин-Xyйло    22.04.2020, 11:10
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Ошибся адресом. Здесь не про ОПЗЖ.
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