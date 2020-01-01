Зеленский: Я проходил несколько тестов на COVID-19

Часть сотрудников ОП ушла на карантин.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз сдавал ПЦР-тесты на коронавирус. Часть работников Офиса президента ушла на самоизоляцию.

Об этом сам Зеленский рассказал в комментарии для BBC Украина.

Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми. Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, - очень сузился... Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все - отрицательные, - сказал Зеленский.

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Также глава государства отметил, что некоторые сотрудники его Офиса на данный момент находятся на самоизоляции. В здание ОП ежедневно проводят температурный скрининг всем сотрудникам и посетителям. Тестами на наличие Covid-19 обеспечены работники ОП.

Напомним, за сутки COVID-19 выявили у 107 врачей и 32 детей. Каждый четвертый заболевший коронавирусом - врач, каждый десятый - ребенок.

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