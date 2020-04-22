Год президентства Зеленского в цифрах: Что изменилось
В команде Зеленского назвали основные изменения, которые произошли за год.
Президент Украины уже выполнил 19% обещаний, которые давал на 5 лет. Еще 294 обещания, то есть 70% - в процессе выполнения. Осталось выполнить всего 46. Об этом сообщает ЗЕкоманда у себя в Facebook.
Что изменилось в Украине при Зеленском:
- Природный газ подешевел на 45,5%;
- Уменьшение инфляции в месячном размере на 0,1%, в годовом – на 1,7%;
- Увеличение ВВП на душу населения на 12,3 %, номинально – на 11,7%;
- Золотовалютный резерв увеличился на 20,9% и составляет 24,9 млрд долларов;
- Средняя зарплата выросла на 10%, минимальная пенсия – на 9,4%, минимальная зарплата – на 13,2 %;
- Уменьшение цен на топливо для автомобилей: бензин подешевел на 16,2%, дизтопливо - на 16,9%, автогаз – на 29%.
Напомним, ранее в команде Зеленского подвели итоги первого года президентства. Президент Зеленский провел первый год в новой должности.
Читай также: Зеленский: Я проходил несколько тестов на COVID-19
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.