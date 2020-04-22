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Год президентства Зеленского в цифрах: Что изменилось

Комментариев: 7
В команде Зеленского назвали основные изменения, которые произошли за год.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/ze2019official

Президент Украины уже выполнил 19% обещаний, которые давал на 5 лет. Еще 294 обещания, то есть 70% - в процессе выполнения. Осталось выполнить всего 46. Об этом сообщает ЗЕкоманда у себя в Facebook.

Что изменилось в Украине при Зеленском:

  • Природный газ подешевел на 45,5%;
  • Уменьшение инфляции в месячном размере на 0,1%, в годовом – на 1,7%;
  • Увеличение ВВП на душу населения на 12,3 %, номинально – на 11,7%;
  • Золотовалютный резерв увеличился на 20,9% и составляет 24,9 млрд долларов;
  • Средняя зарплата выросла на 10%, минимальная пенсия – на 9,4%, минимальная зарплата – на 13,2 %;
  • Уменьшение цен на топливо для автомобилей: бензин подешевел на 16,2%, дизтопливо - на 16,9%, автогаз – на 29%.

Что изменилось в Украине за год правления Зеленского
Что изменилось в Украине за год правления Зеленского
facebook.com/ze2019official

Напомним, ранее в команде Зеленского подвели итоги первого года президентства. Президент Зеленский провел первый год в новой должности. 

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Теги: Зеленский, Президентство, Цифры, Достижения, Изменения, Украина
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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    22.04.2020, 14:10
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Да, конечно. Все рассчитано на дураков, которые его и выбрали. Цена газа привязана к нефти, а цену на нефть обвалили саудиты. А заслуга - бубочкина. Золотовалютный запас - так распродали кучу акция ОВГЗ под совершенно дикие проценты. Отдавать чем будем? Дырой в бюджете? Кстати, а про дыру почему
nebes2    22.04.2020, 13:48
Оценка:  -3
nebes2
после вальцмана, который развалил промышленность, медицину, образование и экономику, Зеля, конечно, не плох. Но... ничего не сделано чем можно гордиться.
Путин-Xyйло    22.04.2020, 13:22
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Прошла зама, настало лето. Спасибо бубочке за это
Woodbrother    22.04.2020, 13:32
Оценка:  +5
Woodbrother
За теплоту зимой погоды, спасибо слугам от народа
direktor_b    22.04.2020, 13:22
Оценка:  +8
direktor_b
Повернулся заробітчани,як і обіцяв Зе
Woodbrother    22.04.2020, 13:10
Оценка:  +11
Woodbrother
Рекордно теплая зима и последовавшая за этим пандемия и рекордное падение цен на энергоносители на мировых биржах - это заслуга нашего клоуна ? Кто ему эту дурь пишет ? Просто интересно.
Путин-Xyйло    22.04.2020, 13:23
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
"рост" ВВП - поржал.
Woodbrother    22.04.2020, 13:30
Оценка:  +3
Woodbrother
Отрицательный рост- это то же рост, но отрицательный
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