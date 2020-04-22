Год президентства Зеленского в цифрах: Что изменилось

В команде Зеленского назвали основные изменения, которые произошли за год.

Президент Украины уже выполнил 19% обещаний, которые давал на 5 лет. Еще 294 обещания, то есть 70% - в процессе выполнения. Осталось выполнить всего 46. Об этом сообщает ЗЕкоманда у себя в Facebook.

Что изменилось в Украине при Зеленском:

Природный газ подешевел на 45,5%;

Уменьшение инфляции в месячном размере на 0,1%, в годовом – на 1,7%;

Увеличение ВВП на душу населения на 12,3 %, номинально – на 11,7%;

Золотовалютный резерв увеличился на 20,9% и составляет 24,9 млрд долларов;

Средняя зарплата выросла на 10%, минимальная пенсия – на 9,4%, минимальная зарплата – на 13,2 %;

Уменьшение цен на топливо для автомобилей: бензин подешевел на 16,2%, дизтопливо - на 16,9%, автогаз – на 29%.

Что изменилось в Украине за год правления Зеленского facebook.com/ze2019official

Напомним, ранее в команде Зеленского подвели итоги первого года президентства. Президент Зеленский провел первый год в новой должности.

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