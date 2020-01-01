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В Украине исследуют препарат для лечения COVID-19 – Офис президента

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Предполагается, что данное средство сможет существенно облегчить протекание болезни и снизить уровень смертности.
В Украине может появиться свое лекарство от COVID-19
В Украине может появиться свое лекарство от COVID-19
пресс-служба Слуги народа

В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое может существенно снижать летальность от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Помимо того, что данный препарат, как ожидается, сможет облегчать симптомы протекания болезни, сейчас изучается возможность его комплексного использования как средства для лечения коронавирусной болезни, а также ее профилактики.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки, - отметил Президент.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

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Теги: лекарства, Офис президента, Зеленский, коронавирус
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