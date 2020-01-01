Пик эпидемии COVID-19 в Украине: Шмыгаль назвал даты
Пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине ожидается в период с 3 по 8 мая.
Читай также: В Киеве уже почти тысяча человек заразились коронавирусом
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства.
Глава Кабмина отметил, что Украина еще не пережила пик заболеваемости.
При этом Шмыгаль подтвердил планы ослабить карантинные меры с 11 мая. Тогда заработают предприятия и магазины.
Если ситуацию будет содействовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг и возможно другие смягчительные меры, - сказал премьер-министр.
Читай также: Зеленский: Я проходил несколько тестов на COVID-19
Напомним, социологи выяснили уровень депрессии украинцев, сидящих на карантине. Люди постепенно привыкли к ситуации карантина, но введенные ограничения провоцируют депрессию.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.