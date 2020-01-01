Пик эпидемии COVID-19 в Украине: Шмыгаль назвал даты

В первых числах мая больных будет намного больше.

Украина еще не достигла пика коронавируса пресс-служба Кабмина

Пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине ожидается в период с 3 по 8 мая.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства.

Глава Кабмина отметил, что Украина еще не пережила пик заболеваемости.

При этом Шмыгаль подтвердил планы ослабить карантинные меры с 11 мая. Тогда заработают предприятия и магазины.

Если ситуацию будет содействовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг и возможно другие смягчительные меры, - сказал премьер-министр.

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Напомним, социологи выяснили уровень депрессии украинцев, сидящих на карантине. Люди постепенно привыкли к ситуации карантина, но введенные ограничения провоцируют депрессию.

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