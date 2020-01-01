Причиной вспышки COVID-19 в Днепре стала религиозная секта

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 19 жителей Днепра.

В Днепре зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. За сутки диагноз подтвердили у 19 пациентов, 12 из них контактировали с поклонниками религиозной организации ХЦ "Новое поколение". Об этом в видеообращении 22 апреля рассказал председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник.

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"19 новых заболеваний COVID-19 в Днепре. Называют два источника заражения. Первый - это контактные лица по Першотравенску. Сейчас из числа выявленных новых больных в Днепре - 12 человек, посетивших эту школу. Второй источник - это внутреннее для Днепра - из-за пациентов, находившихся на лечении в 21 инфекционной больнице. При непонятных обстоятельствах больные были перемещены в другие больницы города, и таким образом, стали источником заражения для других людей", - заявил Олейник.



На данный момент в Днепропетровской области идентифицировали 247 человек, которые контактировали с собиравшимся в Першотравенске членам религиозной школы. Таким образом в регионе выявили несколько мест распространения инфекции.





Напомним, Борис Филатов призвал горожан соблюдать условия карантина.

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