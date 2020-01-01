Под Херсоном группировка держала людей в трудовом рабстве

Правоохранители освободили пятерых человек, которых эксплуатировали преступники. Задержан организатор группировки и его сообщники.

В Новотроицком районе Херсонской области преступная группа занималась трудовой эксплуатацией людей. Об этом сообщает пресс-служба МВД в среду, 22 апреля.

Участники группировки сдавали людей в аренду, заставляя безвозмездно работать на складах.

"Полицейские выяснили, что трое мужчин в возрасте от 32 до 51 лет на протяжении длительного времени для собственного обогащения незаконно удерживают около 20 человек и заставляют их бесплатно работать. Жертвами трудового рабства становились преимущественно граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и не имели постоянного места жительства. Им обещали достойные условия проживания и заработную плату. Однако, за тяжелую работу пострадавшие денег не получали, на них постоянно оказывали психологическое давление, физическое насилие, иногда даже лишали питания", - сказано в сообщении.

Полицейские провели спецоперацию и освободили из трудового рабства пятерых человек, среди которых одна женщина. Задержаны организатор группировки и его сообщники. Двум мужчинам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что ранее в Мариуполе людей держали в рабстве в "реабилитационном центре". Морально слабых людей, зависимых от наркотиков и бездомных принуждали к тяжелому труду, а за непослушание наказывали.

Также сообщалось, что бандиты удерживали группу мужчин и использовали их рабский труд. У удерживаемых мужчин злоумышленники отобрали документы. Теперь полиция завела дело по статье о торговле людьми.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet