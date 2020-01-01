В ОП сменился замглавы по вопросам обороны
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны. А глава Офиса Андрей Ермак в среду, 22 апреля, представил нового заместителя - Романа Машовца.
Так, на сайте президента появился указ об увольнении Анны Коваленко. Она была назначена на эту должность в сентябре прошлого года.
"Уволить Коваленко Анну Николаевну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время совещания, посвященного вопросам национальной безопасности и обороны страны, представил нового заместителя руководителя ОП Романа Машовца. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что одной из главных задач Машовца на должности является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами.
В свою очередь, Машовец подчеркнул важность пересмотра отдельных документов, касающихся оборонно-сектора безопасности. По его словам, необходимо наладить четкую координацию и взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом президента для системной работы над решением актуальных проблем отрасли.
Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Напомним, сегодня также стало известно, что Ермак взял в советники уволенного министра финансов. Игорь Уманский будет разбираться со схемами на таможне и в налоговой, о которых он заявил будучи главой Минфина.
Ранее появилась информация о том, что Саакашвили могут назначить вице-премьер-министром по реформам.
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