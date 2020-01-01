Лерос имеет право на вознаграждение как обличитель коррупции, - НАПК

Ведомство прокомментировало скандал с “пленками Ермака”.

Народный депутат Украины от “Слуги народа” Гео Лерос, который обнародовал так называемые “пленки Ермака”, имеет право на защиту и вознаграждение как разоблачитель коррупции, согласно закону "О предотвращении коррупции".

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Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина.

Глава ведомства отметил, что, согласно тому же закону, Лерос может претендовать на обеспечение его безопасности, но не как обличитель, точнее не только как обличитель, а как участник уголовного производства. Кроме того, нардеп может рассчитывать на выплату вознаграждения, если размер коррупционного правонарушения составляет более 10 млн гривен.

Вы должны понимать, что производство, как открытые по заявлению Гео Лероса, так и открытые против него, являются юридически равными. Здесь нет приоритета одного над другим. Вместе с тем, в законе "О предотвращении коррупции" является защита для таких лиц, они не несут ответственность за разглашение информации как разоблачители, - заявил Новиков.

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Напомним, Лерос заявил о предоставлении НАБУ отчета о топ-коррупции. Депутат утверждает, что в налоговой действует организованная топ-чиновниками система уклонения от уплаты НДС крупного бизнеса за откаты.

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