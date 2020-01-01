Кличко рассказал, сколько длится лечение от коронавируса

Медленные темпы выздоровления заболевших связаны с длительностью лечебного процесса.

Срок лечения от коронавируса в среднем составляет около 20 дней, но иногда может составлять более месяца. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в четверг.

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“По данным специалистов, в среднем процесс лечения длится 20 дней. Есть случаи, когда человек болел даже 37 дней. 20 дней назад в Киеве было зарегистрировано 160 больных, а сегодня их более 1000. Так сколько еще времени пройдет пока все поправятся?“ - отметил мэр.

Кличко подчеркнул, что такая ситуация с медленным выздоровлением не только в столице. К тому же у половины людей, которые переболели коронавирусом и клинически выздоровели, вирус сохранялся в организме от 1 до 8 дней даже после окончания всех симптомов.

Чтобы проверить, что человек уже поборол вирус, врачи проводят два ПЦР-теста... Оказалось, что один тест может не точно показать, что вируса в организме уже нет, - сообщил глава Киева.

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Напомним, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

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