Странный карантин: В апреле в Украину въехало 170 тысяч человек

Несмотря на обещания власти закрыть границу для предотвращения завоза новых инфицированных, в страну въезжают сотни тысяч людей.

В апреле на территорию Украины въехало около 170 тысяч человек, в том числе более 30 тысяч иностранцев. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил бывший министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет со ссылкой на данные Государственной миграционной службы.

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“Делюсь интересными данными о пересечении нашей границы украинцами и иностранцами. На этом графике вы видите среднее значение за день по месяцам. Само собой, с начала карантина количество пересечений границы резко сократилось. Однако, что интересно, не опустилось совсем до нулей“, - написал экс-министр.

По данным Дубилета, полученным от ГМС, в апреле по состоянию на 22 число в Украину вернулось 138 тысяч граждан, а выехало — 54 тысячи. Иностранцы также продолжают прибывать и убывать — 32 тысячи и 36 тысяч соответственно.

Среднесуточные показатели пересечения границы:

Дмитрий Дубилет/Телеграм

Напомним, в конце марта президент Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что до конца дня 27 марта государственная граница Украины будет закрыта. Об украинских гражданах, которые останутся за пределами страны, позаботятся дипломаты.

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