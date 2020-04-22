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Кабмин продлит карантин до 11 мая - Шмыгаль

Комментариев: 1
Глава правительства рассказал, что пик эпидемии в Украине ожидается с 3 по 8 мая.
Премьер-министр Денис Шмыгаь
Премьер-министр Денис Шмыгаь
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Правительство продлит введенные в Украине карантинные ограничения до 11 мая.Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время заседания Кабинета Министров 22 апреля. 

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“В то же время у нас есть четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовую точку этого плана мы называем “День К“. Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%“, - рассказал он.

Шмыгаль отметил, что по подсчетам правительства, “День К“ должен наступить 12 мая.

“Также у нас есть важные задачи до сих пор, над которыми мы работаем: постепенно увеличиваем количество тестирований, улучшаем обеспечения больниц и медиков, вводим систему Е-контроля самоизоляцией как альтернативу обсервации и разрабатываем новые социальные стандарты. Это прежде всего ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция“, - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее премьр-министр Шмыгаль рассказал, что в мае карантин ослабят, но ограничения будут еще два года.

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Теги: Шмыгаль, Кабмин, карантин
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Комментариев (1)
МаксимУм    22.04.2020, 13:55
Оценка:  0
МаксимУм
А день Пи после дня Ка? 5% процентов от населения Украины?
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