Кабмин продлит карантин до 11 мая - Шмыгаль

Глава правительства рассказал, что пик эпидемии в Украине ожидается с 3 по 8 мая.

Правительство продлит введенные в Украине карантинные ограничения до 11 мая.Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время заседания Кабинета Министров 22 апреля.

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“В то же время у нас есть четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовую точку этого плана мы называем “День К“. Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%“, - рассказал он.



Шмыгаль отметил, что по подсчетам правительства, “День К“ должен наступить 12 мая.



“Также у нас есть важные задачи до сих пор, над которыми мы работаем: постепенно увеличиваем количество тестирований, улучшаем обеспечения больниц и медиков, вводим систему Е-контроля самоизоляцией как альтернативу обсервации и разрабатываем новые социальные стандарты. Это прежде всего ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция“, - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее премьр-министр Шмыгаль рассказал, что в мае карантин ослабят, но ограничения будут еще два года.

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