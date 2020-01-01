На КПП "Ягодин" водитель протаранил шлагбаум и травмировал пограничника

Нарушителя удалось остановить с помощью специального устройства для принудительной остановки транспорта.

В ночь на 22 апреля возвращающийся из Польши гражданин Украины на своем автомобиле попытался прорваться через границу, протаранил шлагбаум и наехал на ногу пограничника. Его остановили в нескольких сотнях метров от пропускного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Инцидент произошел на КПП "Ягодин". Водитель автомобиля Opel получил контрольный талон и решил не дожидаться прохождения всей пограничной процедуры. Авто рвануло вперед, разбив при этом шлагбаум и повредив ногу пограничника.



Нарушителя задержали возле КПП, после того как его автомобиль пробил все четыре колеса, наехав на устройство для принудительной остановки.



"Алкогольных или наркотических веществ в организме мужчины не обнаружено. Запрещенных вещей и предметов при осмотре нарушителя и его автомобиля также не найдено. Однако причину своего поступка мужчина объяснить не смог" - отметили в ГПСУ.





Напомним, пассажиропоток через украинскую границу упал до исторического минимума.

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