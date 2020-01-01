Под Запорожьем 10-летний мальчик приехал в магазин на Mercedes

Инцидент попал на видео.

В Токмаке Запорожской области 10-летний мальчик приехал в магазин на авто марки Mercedes, которое принадлежит его отцу.

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Видео инцидента попало в сеть.

После публикации видео, мальчиком-нарушителем и его отцом заинтересовалась полиция.

В среду, 22 апреля, копы остановили тот самый Mercedes, за рулем которого находился 35-летний отец мальчика. В отношении мужчины составлен административный протокол по признакам ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, сотрудники ювенальной превенции провели с мальчиком профилактическую беседу.

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Напомним, на КПП "Ягодин" водитель протаранил шлагбаум и травмировал пограничника. Нарушителя удалось остановить с помощью специального устройства для принудительной остановки транспорта.

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