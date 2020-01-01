Грузия отозвала своего посла из Украины из-за Саакашвили – СМИ

Грузии практически решила объявить дипломатическую войну Украине.

МИД Грузии отозвал посла Теймураза Шарашенидзе из Украины. Решение было принято на фоне вероятного назначения экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на пост вице-премьера-министра по реформам. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники в грузинских дипломатических кругах.

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В то же время, по данным грузинских СМИ, глава МИД страны Давид Залкалиани “был очень расстроен“ решение президента Украины Владимира Зеленского. По словам члена “Объединения национального движения“ и бывшей главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе, правительство Грузии практически решило объявить дипломатическую войну Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Тбилиси может обидеться из-за назначения Саакашвили. В Грузии Саакашвили считается преступником, и его назначение в правительство Украины там воспримут как недружественный шаг.

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