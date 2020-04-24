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Россия хочет доставить в Киево-Печерскую лавру гуманитарную помощь

Комментариев: 6
Российские верующие собрали гуманитарный груз для Киево-Печерской лавры.
Настоятель Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел
Настоятель Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел
lavra.ua

Представители Российской Федерации собрали две тонны гуманитарного груза для борьбы с коронавирусной вспышкой в Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

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Денисова рассказала, что к ней с предложением о помощи обратилась уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова.

“Я получила обращение Татьяны Москальковой. Но это вопрос к министерству социальной политики“, - отметила она.

Денисова отметила, что рассказала российской коллеге о том, как должно можно оформить этот процесс.

“Инициатор обращения, который хочет передать груз, должен обратиться в министерство социальной политики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза в качестве гуманитарной помощи“, - сказала она.

Напомним, Киево-Печерская Лавра попросила помощи для борьбы с пандемией.

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Комментариев (6)
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KIBARG    24.04.2020, 18:00
Оценка:  +2
KIBARG
А они же бедные голодают, золото ведь не съедобное всё. Ущербная же логика, ещё чиновникам помогите.
ВосставшийИзБана    24.04.2020, 17:58
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Нихоена! Карантин!
Shaab    24.04.2020, 17:35
Оценка:  +3
Shaab
Ікони, хрестики, мощі... та навіщо? В них своїх вистачає.
PomoikaZE    24.04.2020, 17:17
Оценка:  +9
PomoikaZE
Кроме очередной заразы, из кацапстана ничего завезти не могут.
SAId    24.04.2020, 17:00
Оценка:  +10
SAId
что за уроды..у себя хата горит а они соседу помои тычут что бы костер потушили...
МаксимУм    24.04.2020, 16:54
Оценка:  +6
МаксимУм
Золото - бриллианты?
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