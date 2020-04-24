Россия хочет доставить в Киево-Печерскую лавру гуманитарную помощь

Российские верующие собрали гуманитарный груз для Киево-Печерской лавры.

Представители Российской Федерации собрали две тонны гуманитарного груза для борьбы с коронавирусной вспышкой в Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

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Денисова рассказала, что к ней с предложением о помощи обратилась уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова.



“Я получила обращение Татьяны Москальковой. Но это вопрос к министерству социальной политики“, - отметила она.



Денисова отметила, что рассказала российской коллеге о том, как должно можно оформить этот процесс.



“Инициатор обращения, который хочет передать груз, должен обратиться в министерство социальной политики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза в качестве гуманитарной помощи“, - сказала она.

Напомним, Киево-Печерская Лавра попросила помощи для борьбы с пандемией.

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